《新西遊記8》雖「還在企劃階段」...但「新美」安宰賢已收大量應援！大家期待他回歸嗎？
綜藝 2020年7月31日 星期五08:30 Rui
韓綜《新西遊記8》日前傳出即將錄製的消息引爆飯圈熱議，熟悉的綜藝又要回來了！
《新西遊記》固定班底為姜鎬童、李壽根、殷志源，1-7季又分別有李昇基、 安宰賢、Super Junior圭賢、WINNER 宋旻浩、BLOCK B P.O等新鮮血液加入。《新西遊記8》的「企劃還在進行階段、拍攝日程和概念都還未確定」，而粉絲們對出演陣容很是好奇。安宰賢從第2季一直參加到了第6季，但因和前妻具惠善的離婚風波事件導致形象大跌，被廣大觀眾要求退出節目，最終安賢宰也在和節目組商議之後離開了。
隨著《新西遊記8》要開始錄製消息的傳出，安宰賢這回又收到了大量韓國觀眾的應援，希望他能夠在第8季中亮相。在《新西遊記》中創造了「新美」這個獨一無二人設的他能否實現廣大觀眾的願望呢？
「圖：《新西遊記》」
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留言/評論
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全員到齊很重要的~~!!風波是一回事，但重要的是觀眾想看到
一個私心想，如果昇基回來多好，就更完整了
1小時前
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希望安宰賢回歸新西遊記第八季喔！因為新西遊記一個都不可以少團員啦～😀😀😀
1小時前
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