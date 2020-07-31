《新西游记8》虽「还在企划阶段」...但「新美」安宰贤已收大量应援！大家期待他回归吗？

《新西游记8》虽「还在企划阶段」...但「新美」安宰贤已收大量应援！大家期待他回归吗？

综艺   2020年7月31日   星期五08:30   Rui   14

韩综《新西游记8》日前传出即将录制的消息引爆饭圈热议，熟悉的综艺又要回来了！

《新西游记》固定班底为姜镐童、李寿根、殷志源，1-7季又分别有李升基、 安宰贤、Super Junior圭贤、WINNER 宋旻浩、BLOCK B P.O等新鲜血液加入。《新西游记8》的「企划还在进行阶段、拍摄日程和概念都还未确定」，而粉丝们对出演阵容很是好奇。安宰贤从第2季一直参加到了第6季，但因和前妻具惠善的离婚风波事件导致形象大跌，被广大观众要求退出节目，最终安贤宰也在和节目组商议之后离开了。

随著《新西游记8》要开始录制消息的传出，安宰贤这回又收到了大量韩国观众的应援，希望他能够在第8季中亮相。在《新西游记》中创造了「新美」这个独一无二人设的他能否实现广大观众的愿望呢？

「图：《新西游记》」

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留言/评论
  • 鄭容和
    全員到齊很重要的~~!!風波是一回事，但重要的是觀眾想看到 一個私心想，如果昇基回來多好，就更完整了
    2小时前
  • Queena Minro
    該滾出演藝圈的是具惠善吧！ 應援安宰賢
    2小时前
  • 伊希塔
    拜託讓他回歸，想看他跟圭賢互動
    1小时前
  • 黃伶瑋
    希望安宰賢回歸新西遊記第八季喔！因為新西遊記一個都不可以少團員啦～😀😀😀
    2小时前
  • 王喵喵
    快點全員到齊吧🙏
    2小时前
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