李孝利20年前的粉丝...现在是作曲家还给ASTRO写过歌！

连粉丝都这么优秀，欧尼一定也很开心吧！
李孝利28日在自己的IG上PO出一张照片，留言说：「20年前和粉丝一起在家门前...时间飞逝，这些朋友们现在在哪里、做什么，看到我又是什么感觉呢？大家都过得好吗~」照片中李孝利和五位粉丝站在一起，脸上还带著一点点婴儿肥，美丽的模样真是20年不变啊：
随后有趣的事情发生了，一位网友PO文表示自己就是那个穿黑衣服的粉丝PO文「认领」，而且现在是作曲家！这位粉丝艺名叫做StarB，他在IG上PO出合照和相关报导，留言说：「孝利姐姐公开了我的过去照片，登上了好多媒体的头版头条！那时我读高一，明明天气很热却想要看起来帅一点，一个人穿了西装kkk我现在也和从前一样会把看姐姐出演的节目全都找来看，和从前一样为姐姐应援❤」
StarB接受采访说：「受到孝利姐姐的影响一直喜欢和学习音乐，后来成了舞台剧的音乐导演，现在已经做了十多个作品。不久前想尝试K-Pop，今年5月和ASTRO队长JINJIN一起写了《Lights On》这首歌，正在以制作人团队$MILE的身份展开新的音乐人生。 」
在爱豆的影响下选择人生的道路并不断努力前进，这样的爱豆和粉丝都超级帅气啊！最后来听听这首合作歌曲，也真的很好听耶：
（图源：IG@hyoleehyolee、smile_starb、hangout_with_yoo）
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