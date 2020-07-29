「頻道十五夜」突破200萬訂閱！在紀念活動的直播中，製作組也提到：「《新西遊記》正在準備中」
綜藝 2020年7月29日 星期三14:03 Yuan
「頻道十五夜（채널 십오야）」突破200萬訂閱，從24日開始到31日，頻道更舉辦了一系列的紀念活動。
日前，姜鎬童、殷志源、宋旻浩、P.O和羅PD一起進行了直播，還提到了300萬訂閱的公約，講到Fan Meeting、游擊演唱會、樂隊、殷茶館、殷志源當PD等等，雖然還沒有確定是什麼，但...又讓人開始期待會是什麼呢（笑）？
進行直播的過程中，PD會在聊天視窗和網友們聊天。在28日的直播中，也提到「《新西遊記》正在準備中」的消息。讓不少網友表示：「真的好期待」、「希望全員一起出演」、「我已經準備好要看節目了」、「一定要原班人馬」等等。
而頻道十五夜接下來的節目是將在31日播出的《我獨自李食堂》，官網公開了出演陣容：主廚、廚房助手、洗碗、服務員、整理食材、收銀、停車、削馬鈴薯、點火、訓斥幫廚、其他都是李壽根，真的還沒有看播出，就讓人想大笑了啊！
（圖：채널 십오야、IG@shinmyohan_official、IG@15ya.baby)
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