「频道十五夜」突破200万订阅！在纪念活动的直播中，制作组也提到：「《新西游记》正在准备中」
综艺 2020年7月29日 星期三14:03 Yuan
「频道十五夜（채널 십오야）」突破200万订阅，从24日开始到31日，频道更举办了一系列的纪念活动。
日前，姜镐童、殷志源、宋旻浩、P.O和罗PD一起进行了直播，还提到了300万订阅的公约，讲到Fan Meeting、游击演唱会、乐队、殷茶馆、殷志源当PD等等，虽然还没有确定是什么，但...又让人开始期待会是什么呢（笑）？
进行直播的过程中，PD会在聊天视窗和网友们聊天。在28日的直播中，也提到「《新西游记》正在准备中」的消息。让不少网友表示：「真的好期待」、「希望全员一起出演」、「我已经准备好要看节目了」、「一定要原班人马」等等。
而频道十五夜接下来的节目是将在31日播出的《我独自李食堂》，官网公开了出演阵容：主厨、厨房助手、洗碗、服务员、整理食材、收银、停车、削马铃薯、点火、训斥帮厨、其他都是李寿根，真的还没有看播出，就让人想大笑了啊！
（图：채널 십오야、IG@shinmyohan_official、IG@15ya.baby)
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