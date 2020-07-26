《雖然是精神病但沒關係》小高文英曾演《如實陳述》《會讀心術的那小子》等女主童年 【專訪】Golden Child之後有小分隊的計劃嗎？對於公司前輩INFINITE中最崇拜哪位呢？ 韓國最火減肥法？！男演員靠它2週甩肉10kg，關鍵真的超簡單！ 現役愛豆曾卑微在線求刪黑歷史照片：電視台大人，我太丟臉了，跪求刪了當年的我！XD 被韓網民呼籲「請全國推廣」的西瓜便當長這樣！不僅美味還瞬間治愈了很多人的強迫症XD SM最新登錄的粉絲俱樂部新LOGO！韓飯：像足球隊徽，但怎麼還少了一團

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