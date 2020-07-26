SM最新登錄的粉絲俱樂部新LOGO！韓飯：像足球隊徽，但怎麼還少了一團

SM最新登錄的粉絲俱樂部新LOGO！韓飯：像足球隊徽，但怎麼還少了一團

KPOP   2020年7月26日   星期日08:00   Rui  

SM娛樂最近又有新動作，為旗下的歌手和愛豆團粉絲俱樂部註冊了新LOGO。

1. BoA：Jumping BoA

2. 東方神起：Cassiopeia

3. Super Junior：E.L.F

4. 少女時代：SONE

5. SHINee：SHINee WORLD

6. EXO：EXO-L

7. Red Velvet： ReVeluv

8. NCT: NCTzen

9. NCT127： NCTzen 127

10. NCT DREAM：NCTzen DREAM

11. WayV：WayZenNi

每一團都有獨特的顏色和設計，將愛豆名和粉絲俱樂部名稱融合在了一起。 不過，看到新LOGO的粉絲們也有話要說，有人表示很喜歡自家本命的新設計，也有人吐槽稱：「怎麼這麼像大學校徽」、「如果EXO下張專輯的造型是校服的話，我就能理解這個LOGO設計了」、「我好想看到了曼徹斯特和皇馬的標誌，太像了」等。也有不少人發現唯獨少了f(x)，讓人很不解，有網友解釋稱可能是只註冊了還在活動的團隊。

「圖：SM娛樂、theqoo」

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