SM最新登錄的粉絲俱樂部新LOGO！韓飯：像足球隊徽，但怎麼還少了一團
KPOP 2020年7月26日 星期日08:00 Rui
SM娛樂最近又有新動作，為旗下的歌手和愛豆團粉絲俱樂部註冊了新LOGO。
1. BoA：Jumping BoA
2. 東方神起：Cassiopeia
3. Super Junior：E.L.F
4. 少女時代：SONE
5. SHINee：SHINee WORLD
6. EXO：EXO-L
7. Red Velvet： ReVeluv
8. NCT: NCTzen
9. NCT127： NCTzen 127
10. NCT DREAM：NCTzen DREAM
11. WayV：WayZenNi
每一團都有獨特的顏色和設計，將愛豆名和粉絲俱樂部名稱融合在了一起。 不過，看到新LOGO的粉絲們也有話要說，有人表示很喜歡自家本命的新設計，也有人吐槽稱：「怎麼這麼像大學校徽」、「如果EXO下張專輯的造型是校服的話，我就能理解這個LOGO設計了」、「我好想看到了曼徹斯特和皇馬的標誌，太像了」等。也有不少人發現唯獨少了f(x)，讓人很不解，有網友解釋稱可能是只註冊了還在活動的團隊。
「圖：SM娛樂、theqoo」
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