【专访】Golden Child之后有小分队的计划吗？对於公司前辈INFINITE中最崇拜哪位呢？ 韩国最火减肥法？！男演员靠它2周甩肉10kg，关键真的超简单！ 现役爱豆曾卑微在线求删黑历史照片：电视台大人，我太丢脸了，跪求删了当年的我！XD 被韩网民呼吁「请全国推广」的西瓜便当长这样！不仅美味还瞬间治愈了很多人的强迫症XD SM最新登录的粉丝俱乐部新LOGO！韩饭：像足球队徽，但怎么还少了一团

SM娱乐最近又有新动作，为旗下的歌手和爱豆团粉丝俱乐部注册了新LOGO。

1. BoA：Jumping BoA



2. 东方神起：Cassiopeia



3. Super Junior：E.L.F



4. 少女时代：SONE



5. SHINee：SHINee WORLD



6. EXO：EXO-L



7. Red Velvet： ReVeluv



8. NCT: NCTzen



9. NCT127： NCTzen 127



10. NCT DREAM：NCTzen DREAM



11. WayV：WayZenNi



每一团都有独特的颜色和设计，将爱豆名和粉丝俱乐部名称融合在了一起。 不过，看到新LOGO的粉丝们也有话要说，有人表示很喜欢自家本命的新设计，也有人吐槽称：「怎么这么像大学校徽」、「如果EXO下张专辑的造型是校服的话，我就能理解这个LOGO设计了」、「我好想看到了曼彻斯特和皇马的标志，太像了」等。也有不少人发现唯独少了f(x)，让人很不解，有网友解释称可能是只注册了还在活动的团队。

「图：SM娱乐、theqoo」

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