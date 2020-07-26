SM最新登录的粉丝俱乐部新LOGO！韩饭：像足球队徽，但怎么还少了一团
KPOP 2020年7月26日 星期日08:00 Rui
SM娱乐最近又有新动作，为旗下的歌手和爱豆团粉丝俱乐部注册了新LOGO。
1. BoA：Jumping BoA
2. 东方神起：Cassiopeia
3. Super Junior：E.L.F
4. 少女时代：SONE
5. SHINee：SHINee WORLD
6. EXO：EXO-L
7. Red Velvet： ReVeluv
8. NCT: NCTzen
9. NCT127： NCTzen 127
10. NCT DREAM：NCTzen DREAM
11. WayV：WayZenNi
每一团都有独特的颜色和设计，将爱豆名和粉丝俱乐部名称融合在了一起。 不过，看到新LOGO的粉丝们也有话要说，有人表示很喜欢自家本命的新设计，也有人吐槽称：「怎么这么像大学校徽」、「如果EXO下张专辑的造型是校服的话，我就能理解这个LOGO设计了」、「我好想看到了曼彻斯特和皇马的标志，太像了」等。也有不少人发现唯独少了f(x)，让人很不解，有网友解释称可能是只注册了还在活动的团队。
「图：SM娱乐、theqoo」
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