這也太迷你了吧？《雖然是精神病但沒關係》金柱憲的搞笑道歉：對不起，沒有遵守對它該有的禮儀
韓劇 2020年7月23日 星期四09:40 Rui
韓國觀眾們真的是細節控，看劇時不允許任何瑕疵的存在。
演員金柱憲在熱播劇《雖然是精神病但沒關係》中扮演了兒童文學出版社代表李相仁，他通過個人IG向觀眾道歉，理由卻很搞笑。劇中金柱憲很擔心因為暗戀文鋼太（金秀賢 飾）而心累的南朱里（朴珪瑛 飾），兩人吃飯時他就很貼心餵了對方一個菜包飯，哪知觀眾們看完之後紛紛吐槽：「什麼呀，是大蒜嗎？」、「你拿的是大蒜嗎？」、「不會只把芝麻葉捲了捲吧」等。原來是劇中金周憲餵的菜包飯實在太小了，可能是超迷你SIZE~
正常的應該是這樣~~
金柱憲很快就通過IG解釋，稱：「沒有遵守對菜包飯的禮儀（菜包飯啊，對不起）。相仁的心裡滿滿的都是朱里哦。準確的說，其實不是生菜，而是大小合適的芝麻葉裡包了一塊烤熟的2X3cm的五花肉，還蘸了一點點醬。嗯，就是這樣...那麼我先...嗯，祝大家一天都快樂。」
突如其來的「道歉」也引來了網民們的留言，眾人紛紛表示：「你突然道歉，讓我有些不知所措，哈哈哈哈」、「因為菜包飯，我路人轉粉了」、「莫名有些可愛」。
「圖：金周憲IG、《雖然是精神病但沒關係》、《一日三餐》、SOOPOILER、」
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