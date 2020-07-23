这也太迷你了吧？《虽然是精神病但没关系》金柱宪的搞笑道歉：对不起，没有遵守对它该有的礼仪
韩剧 2020年7月23日 星期四09:40 Rui
韩国观众们真的是细节控，看剧时不允许任何瑕疵的存在。
演员金柱宪在热播剧《虽然是精神病但没关系》中扮演了儿童文学出版社代表李相仁，他通过个人IG向观众道歉，理由却很搞笑。剧中金柱宪很担心因为暗恋文钢太（金秀贤 饰）而心累的南朱里（朴圭瑛 饰），两人吃饭时他就很贴心喂了对方一个菜包饭，哪知观众们看完之后纷纷吐槽：「什么呀，是大蒜吗？」、「你拿的是大蒜吗？」、「不会只把芝麻叶卷了卷吧」等。原来是剧中金周宪喂的菜包饭实在太小了，可能是超迷你SIZE~
正常的应该是这样~~
金柱宪很快就通过IG解释，称：「没有遵守对菜包饭的礼仪（菜包饭啊，对不起）。相仁的心里满满的都是朱里哦。准确的说，其实不是生菜，而是大小合适的芝麻叶里包了一块烤熟的2X3cm的五花肉，还蘸了一点点酱。嗯，就是这样...那么我先...嗯，祝大家一天都快乐。」
突如其来的「道歉」也引来了网民们的留言，众人纷纷表示：「你突然道歉，让我有些不知所措，哈哈哈哈」、「因为菜包饭，我路人转粉了」、「莫名有些可爱」。
「图：金周宪IG、《虽然是精神病但没关系》、《一日三餐》、SOOPOILER、」
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27分前