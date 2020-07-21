Seventeen勝寬因腳踝韌帶斷裂被迫中斷活動：暫時以12人制活動
KPOP 2020年7月21日 星期二15:09 Erin
公司Pledis發表聲明，男團Seventeen的成員勝寬因腳踝韌帶受傷而中斷活動。
Seventeen所屬公司Pledis娛樂7月21日透過官方SNS公開聲明：「勝寬最近因為進行舞蹈練習時造成腳踝韌帶受傷，並且立即送醫也進行更精密的檢查，正確的病名診斷為「左側腳踝韌帶斷裂」，也不可避免必須進行手術，也已經於上周六完成手術。」並表示目前勝寬正在術後努力恢復中，會暫時休息一段時間，專心恢復身體狀況。
「往後為了能讓勝寬完全恢復，盡全力給予治療，今日起也為了保護藝人，讓勝寬暫時中斷活動，完全集中在傷口恢復，也請大家諒解。直到勝寬的健康狀態恢復，在那之前Seventeen預計會暫時以12人制進行活動。」「突然傳達這樣的消息讓各位粉絲們感到擔心了，真的相當抱歉。我們認為藝人的健康是最優先考量，儘快以健康的狀態恢復並能夠與各位粉絲們見面，將朝這方向努力做到最好。」公司聲明將讓勝寬專心養病並盡快歸隊。
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