Seventeen胜宽因脚踝韧带断裂被迫中断活动：暂时以12人制活动
KPOP 2020年7月21日 星期二15:09 Erin
公司Pledis发表声明，男团Seventeen的成员胜宽因脚踝韧带受伤而中断活动。
Seventeen所属公司Pledis娱乐7月21日透过官方SNS公开声明：「胜宽最近因为进行舞蹈练习时造成脚踝韧带受伤，并且立即送医也进行更精密的检查，正确的病名诊断为「左侧脚踝韧带断裂」，也不可避免必须进行手术，也已经於上周六完成手术。」并表示目前胜宽正在术后努力恢复中，会暂时休息一段时间，专心恢复身体状况。
「往后为了能让胜宽完全恢复，尽全力给予治疗，今日起也为了保护艺人，让胜宽暂时中断活动，完全集中在伤口恢复，也请大家谅解。直到胜宽的健康状态恢复，在那之前Seventeen预计会暂时以12人制进行活动。」「突然传达这样的消息让各位粉丝们感到担心了，真的相当抱歉。我们认为艺人的健康是最优先考量，尽快以健康的状态恢复并能够与各位粉丝们见面，将朝这方向努力做到最好。」公司声明将让胜宽专心养病并尽快归队。
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