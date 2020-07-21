U-Doragon、Linda G、雨龍「SSAK3」所有音源、專輯活動的收入將全部捐贈，幫助生活困難的人！
明星 2020年7月21日 星期二15:02 Yuan
MBC《玩什麼好呢?》中，紀錄了由劉在錫（U-Doragon）、李孝利（Linda G）、Rain（雨龍）組成混聲組合「SSAK3（싹쓰리）」從5月開始準備活動的過程，節目已多週蟬聯非電視劇部門的冠軍。
日前，SSAK3在18日公開了出道曲《再次來到這海邊》音源，發行之後也在各大音源榜取得了一位，果然是「最強新人」呢！
今日（21日），根據《玩什麼好呢》方面透露：「《再次來到這海邊》和11日公開的Cover曲《在夏天裡》和25日公開的《打開這個夏天》，開始預售的實體專輯、8月1日公開的成員SOLO曲等，『SSAK3』音源、專輯等活動收入，去除音源製作費和流通費及稅金，其餘收益將全部捐贈，幫助生活困難的人。」
特別是在25日出道前夕，爲了一起的粉絲們他們也正在準備多樣的活動。另外，SSAK3將出演25日的《Show! 音樂中心》帶來出道曲《再次來到這海邊》的舞台，相信大家都很期待吧？
（圖：MBC、IG@rain_oppa）
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