U-Doragon、Linda G、雨龙「SSAK3」所有音源、专辑活动的收入将全部捐赠，帮助生活困难的人！
明星 2020年7月21日 星期二15:02 Yuan
MBC《玩什么好呢?》中，纪录了由刘在锡（U-Doragon）、李孝利（Linda G）、Rain（雨龙）组成混声组合「SSAK3（싹쓰리）」从5月开始准备活动的过程，节目已多周蝉联非电视剧部门的冠军。
日前，SSAK3在18日公开了出道曲《再次来到这海边》音源，发行之后也在各大音源榜取得了一位，果然是「最强新人」呢！
今日（21日），根据《玩什么好呢》方面透露：「《再次来到这海边》和11日公开的Cover曲《在夏天里》和25日公开的《打开这个夏天》，开始预售的实体专辑、8月1日公开的成员SOLO曲等，『SSAK3』音源、专辑等活动收入，去除音源制作费和流通费及税金，其余收益将全部捐赠，帮助生活困难的人。」
特别是在25日出道前夕，爲了一起的粉丝们他们也正在准备多样的活动。另外，SSAK3将出演25日的《Show! 音乐中心》带来出道曲《再次来到这海边》的舞台，相信大家都很期待吧？
（图：MBC、IG@rain_oppa）
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