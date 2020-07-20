歡迎回來！SHINee溫流今日退伍，上傳手寫信：「以後也要經常見面和大家見面，長長久久的一起唱歌」
明星 2020年7月20日 星期一14:02 Yuan
今日（20日），SHINee溫流通過官網公開了退伍照片、手寫信。
信中：「SHINee WORLD的大家！都過得好嗎～？我是SHINee隊長溫流，向軍白期長期間等待的各位表示感謝，以後也要經常見面和大家見面，開心的長長久久的一起唱歌！謝謝大家。」
此外，也錄製了語音訊息（請點）：「大家好，我是SHINee的溫流，在2020年7月20日結束了軍隊生活，忠誠！像今天這樣的日子本來想親自跟大家打招呼，但就只能先這樣啦！拖了SHINee WORLD的福，給予應援，所以健康地結束軍隊生活。正如大家給予的喜歡和期待，會努力以比現在更好的樣貌和大家見面，稍微再等待一下哦！」明晚他也會進行VLive直播。
溫流在2018年12月以現役身份入伍，作為軍樂隊成員服役，期間也出演陸軍音樂劇《新興武官學校》、《歸來》。這個月8日他開始年末休假，由於新冠肺炎疫情的關係，他無需返回部隊直接退伍。
日前，SHINee的官網正式啟動了「2020 SHINee's BACK」，開始倒數成員們的退伍日期。以國防部隊軍樂隊服役的Key，距離退伍還有79天；以海軍陸戰隊服役的珉豪，還有118天退伍。
（圖：SHINee官網、TVDaily）
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