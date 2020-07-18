張東潤、鄭秀晶主演OCN《Search》劇本閱讀照公開！這部是軍事驚悚劇，預計在今年下半年播出！
韓劇 2020年7月18日 星期六14:11 Yuan
OCN新劇《Search》由張東潤、鄭秀晶、文晶熙、尹博、李賢旭等人主演。
講述是在被成為死亡之地和韓半島亞馬遜的陰森非武裝地帶，出現神秘失蹤和殺人事件，為揭開這個地方的秘密，組成了最精銳的搜查隊，展開了一系列驚險追擊戰的故事。
近日，公開了劇本閱讀照，製作組也表示：「雖然是第一次練習劇本，但演員們的熱演投入到各自的角色中，將通過故事、剪裁的編排，加上演員們的演技，以完成度更高的作品和觀眾們見面。」
▼張東潤（張東尹）飾演即將退伍的兵長「具東鎮」，在等待退伍日期的過程中，軍隊發生了嚴重的軍犬逃脫事件，因此被捲入了這次的事件中
▼鄭秀晶（Krystal）飾演身世迷離的菁英女軍官「孫藝琳」，有著超強的體力、聰明頭腦和滿滿的勝負欲，擁有完美履歷的她，被派往調查非武裝地帶所發生的不明事件
▼文晶熙飾演反戰司令部反恐組組長「金多正」
▼尹博飾演搜查隊隊長的菁英軍官「宋閔圭」
▼李賢旭飾演擁有真正軍人精神的搜查隊副隊長「李俊成」
而《Search》由電影《時間上的家》、《恐怖的故事》林大雄導演執導；《舞水端》具穆編劇執筆，預計在今年下半年播出。
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