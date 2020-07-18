张东润、郑秀晶主演OCN《Search》剧本阅读照公开！这部是军事惊悚剧，预计在今年下半年播出！
韩剧 2020年7月18日 星期六14:11 Yuan
OCN新剧《Search》由张东润、郑秀晶、文晶熙、尹博、李贤旭等人主演。
讲述是在被成为死亡之地和韩半岛亚马逊的阴森非武装地带，出现神秘失踪和杀人事件，为揭开这个地方的秘密，组成了最精锐的搜查队，展开了一系列惊险追击战的故事。
近日，公开了剧本阅读照，制作组也表示：「虽然是第一次练习剧本，但演员们的热演投入到各自的角色中，将通过故事、剪裁的编排，加上演员们的演技，以完成度更高的作品和观众们见面。」
▼张东润（张东尹）饰演即将退伍的兵长「具东镇」，在等待退伍日期的过程中，军队发生了严重的军犬逃脱事件，因此被卷入了这次的事件中
▼郑秀晶（Krystal）饰演身世迷离的菁英女军官「孙艺琳」，有著超强的体力、聪明头脑和满满的胜负欲，拥有完美履历的她，被派往调查非武装地带所发生的不明事件
▼文晶熙饰演反战司令部反恐组组长「金多正」
▼尹博饰演搜查队队长的菁英军官「宋闵圭」
▼李贤旭饰演拥有真正军人精神的搜查队副队长「李俊成」
而《Search》由电影《时间上的家》、《恐怖的故事》林大雄导演执导；《舞水端》具穆编剧执笔，预计在今年下半年播出。
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