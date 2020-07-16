前女团成员跳江自杀被SHINee泰民表亲救起！痛诉队内霸凌孤立：求求你们放过我
明星 2020年7月16日 星期四13:16 Rui
女团AOA前成员权珉娥爆料被队友霸凌长达10年的事情还没完全过去，另一女团成员也站了出来，称因被霸凌曾尝试自杀。
女团ILUV前成员申珉雅（音译）通过个人YouTube频道公开了新影片，一上来她就先道歉称：「昨天清晨（14日）在汉江那里吓到大家了吧，真的对不起。 」原来是当时申珉雅因无法忍受内心痛苦，打算跳江自杀，最终被警察救起。
申珉雅在影片中还说道：「昨天警察救了我之后跟我聊了很多，虽然我已经记不清那位警察的脸了，但等我好了之后一定要去谢谢他，真的很感谢。听说他是SHINee泰民前辈的表兄弟。 我真的很痛苦，请看到这则影片的那些人们，求求你们不要再折磨我了。」
申珉雅自杀未遂的消息公开后立刻引爆全网的关注，有人猜测可能和队内霸凌有关。 更有网民在交流网站指出曾作为ILUV一员出道的申珉雅当时因为被队友孤立、集体霸凌才选择离开，直到现在还身心煎熬。 队友们还逼迫申珉雅听她们和男友交往的私密事，多人长期的霸凌也导致申珉雅患上忧郁症和失眠症。
日前，申珉雅曾在自己的IG上透露因为身心疲倦吃不下饭，体重只剩下36kg，还称：「有些人为了让我保守秘密开出了条件，为什么要让我守住那些让我很委屈的秘密呢？你们不应该先道歉吗？我知道你们会偷偷关注我（的IG），如果还有良心的话，还请好好想想。」
ILUV起初以8人组形式出道，但接连4位成员宣布退出，新成员加入后又重新展开活动。
「图：申珉雅IG」
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