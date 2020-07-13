Stray Kids 正規一輯打歌活動落幕 「感受到 STAY 的珍貴」
KPOP 2020年7月13日 星期一14:23 施乃琪
Stray Kids 的首張正規專輯〈GO生〉打歌活動在昨天正式劃下句點，這次他們在海內外都獲得空前的好成績，成員們也有很多話想對歌迷 STAY 說！
Stray Kids 於 6 月 17 日發行了出道後第一張正規專輯〈GO生〉，就此展開長達近一個月的宣傳活動，先後以主打歌「神 Menu」和收錄曲 “Easy” 登上音樂節目，展現兩種截然不同的獨特魅力。
隨著 Stray Kids 在昨天的 SBS《人氣歌謠》上結束本次打歌期，他們也透露：「我們真的很用心準備第一張正規專輯，成員們也都很期待這次回歸。雖然很可惜沒辦法在現場聽到 STAY 的聲音，但我們也因此更深刻地感受到粉絲的珍貴。感謝有更多人關注我們，因為大家對表演的好評，我們才能不知不覺就愉快地結束活動。」
Stray Kids 這次在發片滿一週時便賣出了 127,930 張唱片，寫下出道以來的最佳銷量成績，並成功登上美國告示牌世界專輯榜、世界單曲榜。
雖然打歌期已經結束，但 Stray Kids 這週依然會播出實境節目《找到了 Stray Kids 最新版》的完結篇，STAY 們別忘了在 15 日準時鎖定囉！
（照片或影片來源：JYP Entertainment、SBS）
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