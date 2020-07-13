Stray Kids 正规一辑打歌活动落幕 「感受到 STAY 的珍贵」
KPOP 2020年7月13日 星期一14:23 施乃琪
Stray Kids 的首张正规专辑〈GO生〉打歌活动在昨天正式划下句点，这次他们在海内外都获得空前的好成绩，成员们也有很多话想对歌迷 STAY 说！
Stray Kids 於 6 月 17 日发行了出道后第一张正规专辑〈GO生〉，就此展开长达近一个月的宣传活动，先后以主打歌「神 Menu」和收录曲 “Easy” 登上音乐节目，展现两种截然不同的独特魅力。
随著 Stray Kids 在昨天的 SBS《人气歌谣》上结束本次打歌期，他们也透露：「我们真的很用心准备第一张正规专辑，成员们也都很期待这次回归。虽然很可惜没办法在现场听到 STAY 的声音，但我们也因此更深刻地感受到粉丝的珍贵。感谢有更多人关注我们，因为大家对表演的好评，我们才能不知不觉就愉快地结束活动。」
Stray Kids 这次在发片满一周时便卖出了 127,930 张唱片，写下出道以来的最佳销量成绩，并成功登上美国告示牌世界专辑榜、世界单曲榜。
虽然打歌期已经结束，但 Stray Kids 这周依然会播出实境节目《找到了 Stray Kids 最新版》的完结篇，STAY 们别忘了在 15 日准时锁定罗！
（照片或影片来源：JYP Entertainment、SBS）
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