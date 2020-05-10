相戀5年沒有吵過一次架的夫婦！曹政奭和Gummy完全是娛樂圈楷模呀~

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曹政奭和Gummy這一對實在是太恩愛、太讓人羨慕啦！

Gummy在過去某次接受採訪時曾說，她和曹政奭偶爾會拌嘴但幾乎不會吵架，即便拌嘴也不會拖很久、當場就會和解掉，賭氣不會超過一小時。

出演tvN綜藝《人生酒家》時，Gummy被問到喜歡曹政奭哪一點，說：「他很好溝通，也非常細心，很多時候我沒意識到的瞬間的感情，他都會懂。 他敏銳的時候非常敏銳，遲鈍的時候也很遲鈍，很有人性。 」



Gummy和曹政奭談了五年戀愛才結婚，當時Gummy已經35歲，MC問她有沒有感到焦急，Gummy果斷 地說：「沒有，因為我確信會和曹政奭在一起一輩子，所以沒有急著結婚的念頭。 」

關於婚後有什麼改變，Gummy的回答也讓人羨慕：「以前別人說結婚之後會很安定，我都不懂是什麼意思，但是現在懂了。 」Gummy說自己和曹政奭的成長背景、性格、喜歡的東西都很合拍，也不會吵架，讓人不禁感歎這就是天生緣分啊！

另外，Gummy和曹政奭2018年結婚之後，今年夏季即將迎來愛情的結晶，祝福他們啊！



（圖源：C-JeS娛樂）

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