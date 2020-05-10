相恋5年没有吵过一次架的夫妇！曹政奭和Gummy完全是娱乐圈楷模呀~

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曹政奭和Gummy这一对实在是太恩爱、太让人羡慕啦！

Gummy在过去某次接受采访时曾说，她和曹政奭偶尔会拌嘴但几乎不会吵架，即便拌嘴也不会拖很久、当场就会和解掉，赌气不会超过一小时。

出演tvN综艺《人生酒家》时，Gummy被问到喜欢曹政奭哪一点，说：「他很好沟通，也非常细心，很多时候我没意识到的瞬间的感情，他都会懂。 他敏锐的时候非常敏锐，迟钝的时候也很迟钝，很有人性。 」



Gummy和曹政奭谈了五年恋爱才结婚，当时Gummy已经35岁，MC问她有没有感到焦急，Gummy果断 地说：「没有，因为我确信会和曹政奭在一起一辈子，所以没有急著结婚的念头。 」

关於婚后有什么改变，Gummy的回答也让人羡慕：「以前别人说结婚之后会很安定，我都不懂是什么意思，但是现在懂了。 」Gummy说自己和曹政奭的成长背景、性格、喜欢的东西都很合拍，也不会吵架，让人不禁感叹这就是天生缘分啊！

另外，Gummy和曹政奭2018年结婚之后，今年夏季即将迎来爱情的结晶，祝福他们啊！



（图源：C-JeS娱乐）

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