宋仲基主演科幻大片《勝利號》首波預告出爐，確定夏季上檔！
電影 2020年5月8日 星期五16:00 草莓
由宋仲基、金泰梨、陳善圭與柳海真主演，韓國首部宇宙科幻大片《勝利號》釋出短預告！雖然僅僅36秒，但CG特效之磅礡已引發熱議！
電影《勝利號》，時空背景設定為21世紀末髒亂的宇宙，四處飄散著大型垃圾譬如廢棄的人造衛星，太空船「勝利號」為了找尋可再利用的垃圾以賺錢而穿梭於宇宙之間。勝利號將在旅途中遇上被視為「大規模殺傷性武器」的機器人，冒險投入交易。
宋仲基飾演勝利號船員「泰號」，預告中可見他自信駕駛著勝利號；金泰梨飾演「張船長」，拿著大型槍械與戴上墨鏡的模樣氣勢十足；陳善圭飾演「Tiger朴」，負責船隻燃料補給與維護，雷鬼頭加上滿身刺青相當引人注目。而機器人「Dorothy」則由柳海真進行真人動作捕捉。
《勝利號》為韓國首部宇宙科幻片，但不同於一般好萊塢科幻片強調高科技，而是朝向環境與生化武器議題發展，光是潮濕油膩的場景與人物們的特殊打扮，都顯見風格獨樹一幟。
這是趙成熙導演繼《狼少年》、《偵探洪吉童》（台譯：幻影偵探）後的第三部商業片，目前已斥資260億韓元（約6.4億台幣；1.7億港幣），數字相當驚人。
（圖：《勝利號》預告片）
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論