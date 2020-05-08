宋仲基主演科幻大片《胜利号》首波预告出炉，确定夏季上档！
电影 2020年5月8日 星期五16:00 草莓
由宋仲基、金泰梨、陈善圭与柳海真主演，韩国首部宇宙科幻大片《胜利号》释出短预告！虽然仅仅36秒，但CG特效之磅礴已引发热议！
电影《胜利号》，时空背景设定为21世纪末脏乱的宇宙，四处飘散著大型垃圾譬如废弃的人造卫星，太空船「胜利号」为了找寻可再利用的垃圾以赚钱而穿梭於宇宙之间。胜利号将在旅途中遇上被视为「大规模杀伤性武器」的机器人，冒险投入交易。
宋仲基饰演胜利号船员「泰号」，预告中可见他自信驾驶著胜利号；金泰梨饰演「张船长」，拿著大型枪械与戴上墨镜的模样气势十足；陈善圭饰演「Tiger朴」，负责船只燃料补给与维护，雷鬼头加上满身刺青相当引人注目。而机器人「Dorothy」则由柳海真进行真人动作捕捉。
《胜利号》为韩国首部宇宙科幻片，但不同於一般好莱坞科幻片强调高科技，而是朝向环境与生化武器议题发展，光是潮湿油腻的场景与人物们的特殊打扮，都显见风格独树一帜。
这是赵成熙导演继《狼少年》、《侦探洪吉童》（台译：幻影侦探）后的第三部商业片，目前已斥资260亿韩元（约6.4亿台币；1.7亿港币），数字相当惊人。
（图：《胜利号》预告片）
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