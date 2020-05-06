韓國父母節到了！跟著防彈少年團BTS柾國＋V學做康乃馨吧！

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大勢男團防彈少年團BTS因疫情而取消了許多海外活動行程，國內也受到一些限制，不過他們依舊相當活躍透過SNS與粉絲們互動，昨天是兒童節，柾國與V也對於即將到來的父母節來製作康乃馨。

5月5日BTS透過Twitter上告訴大家：「父母節就是要康乃馨，我們兒童節該來製作這個！」並公開了一些照片。照片中柾國與V挑戰用紙製作了可愛的康乃馨髮箍，兩人開心又得意的表情也讓網友們想跟著他們一起做做看。兩人昨日也透過Vlive的直播，公開了康乃馨髮箍製作的過程，也與大家聊聊他們的近況。





V提到了自己最近與成員們一起去了草莓農場，他說：「去採草莓，也製作了點音樂，吃了許多美食。」指的應該是與SUGA一起去的這次吧? 柾國也說：「因為時間突然變多了，什麼都能去學學。吉他、拳擊等等這些原本想學卻沒時間去學的，可以再次嘗試看看。」談話間透露他們多了點工作以外的休閒時間，疫情的關係雖取消了工作，卻也為他們帶來更多生活樂趣。



防彈少年團最近因疫情關係而取消了4月起的預定行程，尤其是世界巡迴演唱會“'MAP OF THE SOUL TOUR”的行程。粉絲們也能先透過SNS了解成員們的近況喔！Jimin也貼出了與兩隻愛犬的合影！



照片：BTS Twitter、Vlive截圖

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