韩国父母节到了！跟著防弹少年团BTS柾国＋V学做康乃馨吧！

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大势男团防弹少年团BTS因疫情而取消了许多海外活动行程，国内也受到一些限制，不过他们依旧相当活跃透过SNS与粉丝们互动，昨天是儿童节，柾国与V也对於即将到来的父母节来制作康乃馨。

5月5日BTS透过Twitter上告诉大家：「父母节就是要康乃馨，我们儿童节该来制作这个！」并公开了一些照片。照片中柾国与V挑战用纸制作了可爱的康乃馨发箍，两人开心又得意的表情也让网友们想跟著他们一起做做看。两人昨日也透过Vlive的直播，公开了康乃馨发箍制作的过程，也与大家聊聊他们的近况。





V提到了自己最近与成员们一起去了草莓农场，他说：「去采草莓，也制作了点音乐，吃了许多美食。」指的应该是与SUGA一起去的这次吧? 柾国也说：「因为时间突然变多了，什么都能去学学。吉他、拳击等等这些原本想学却没时间去学的，可以再次尝试看看。」谈话间透露他们多了点工作以外的休闲时间，疫情的关系虽取消了工作，却也为他们带来更多生活乐趣。



防弹少年团最近因疫情关系而取消了4月起的预定行程，尤其是世界巡回演唱会“'MAP OF THE SOUL TOUR”的行程。粉丝们也能先透过SNS了解成员们的近况喔！Jimin也贴出了与两只爱犬的合影！



照片：BTS Twitter、Vlive截图

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