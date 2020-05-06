BTS防彈少年團將與歐巴馬&Google CEO等人一同參加YouTube線上畢業典禮

仔細看看受邀出席的名單，BTS 防彈少年團 的影響力真的是太強大了…。
紅遍全世界的男團 防彈少年團 將與美國前總統 歐巴馬（Obama）、Google CEO 皮查伊（Pichai）、女神卡卡（Lady Gaga）等多位各界代表性的知名人士，一同參加 YouTube 舉行的線上畢業典禮「Dear Class of 2020」。
最新消息，YouTube 官方提供的名單中，防彈少年團將於6月6日（美國時間）參加 YouTube Original 所舉行的假想畢業典禮「Dear Class of 2020」，主要是為了幫全世界即將畢業的學生和他們的家人慶祝，才策劃了此項活動。
而作為韓國藝人中唯一受到邀請的防彈少年團，將會在典禮上與歐巴馬、皮查伊、女神卡卡…等人一起以特別演講者登場，還會在典禮上帶來表演，能與這麼多具代表性的知名人士同台，又再次展現了防彈少年團的影響力。
YouTube表示：「我們希望邀請一些著名演講者，以及一些他們最喜歡的藝術家，來鼓勵那些努力學習的學生們。」
*直播網址
（圖：YouTube at／BTS官方）
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