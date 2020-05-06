BTS防弹少年团将与欧巴马&Google CEO等人一同参加YouTube线上毕业典礼

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仔细看看受邀出席的名单，BTS 防弹少年团 的影响力真的是太强大了…。

红遍全世界的男团 防弹少年团 将与美国前总统 欧巴马（Obama）、Google CEO 皮查伊（Pichai）、女神卡卡（Lady Gaga）等多位各界代表性的知名人士，一同参加 YouTube 举行的线上毕业典礼「Dear Class of 2020」。



最新消息，YouTube 官方提供的名单中，防弹少年团将於6月6日（美国时间）参加 YouTube Original 所举行的假想毕业典礼「Dear Class of 2020」，主要是为了帮全世界即将毕业的学生和他们的家人庆祝，才策划了此项活动。



而作为韩国艺人中唯一受到邀请的防弹少年团，将会在典礼上与欧巴马、皮查伊、女神卡卡…等人一起以特别演讲者登场，还会在典礼上带来表演，能与这么多具代表性的知名人士同台，又再次展现了防弹少年团的影响力。

YouTube表示：「我们希望邀请一些著名演讲者，以及一些他们最喜欢的艺术家，来鼓励那些努力学习的学生们。」

*直播网址

（图：YouTube at／BTS官方）

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