為伯賢慶生！KAI和泰民在伯賢的立牌前拍照，姿勢超特別XD

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這合照姿勢一看就是關係非常好的朋友啊XD

今天（5月6日）是EXO成員伯賢的生日，KAI在淩晨0點PO出一張照片到個人IG上，留言說：「用照片作為生日作弄。 」照片裡KAI和泰民一起站在為伯賢慶生的立牌前面，一個用手指戳照片里伯賢的臉頰、另一個乾脆戳鼻孔，十分調皮耶：



有網友表示當時剛好看到了KAI和泰民，是在狎鷗亭一家咖啡廳門前，兩人的外形氣質都是遠遠一看就知道是藝人的那種！泰民 像妖精一樣，KAI個子又高肩膀又寬，「簡直像一面牆」XD



伯賢昨晚也做了直播回答粉絲各種提問，表示上周剛剛和EXO全體成員見過面，而個人心願則是：「想在很有名的飯店、人很多的飯店裡一個人吃飯，看看是不是沒有人能認出我。 」

吃零食時想和大家分享，結果做出了相當錯誤的動作示範XD伯賢這到底是跟哪位Youtuber學的啊：



此外，伯賢將於本月25日發行迷你二輯《Delight》回歸。 去年7月發行的首張專輯《City Lights》突破50萬張銷量成為Gaon Chart的「2019年SOLO歌手專輯銷量第一」，-ksd 張文/伯賢還為很多電視劇演唱了OST歌曲，和臉紅的思春期合作的新歌《蝴蝶與貓咪》也要在明天公開了，期待這次回歸啊！



（圖源：SM，KAI、伯賢 IG，EXO V LIVE）

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