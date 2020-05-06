为伯贤庆生！KAI和泰民在伯贤的立牌前拍照，姿势超特别XD

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这合照姿势一看就是关系非常好的朋友啊XD

今天（5月6日）是EXO成员伯贤的生日，KAI在淩晨0点PO出一张照片到个人IG上，留言说：「用照片作为生日作弄。 」照片里KAI和泰民一起站在为伯贤庆生的立牌前面，一个用手指戳照片里伯贤的脸颊、另一个干脆戳鼻孔，十分调皮耶：



有网友表示当时刚好看到了KAI和泰民，是在狎鸥亭一家咖啡厅门前，两人的外形气质都是远远一看就知道是艺人的那种！泰民 像妖精一样，KAI个子又高肩膀又宽，「简直像一面墙」XD



伯贤昨晚也做了直播回答粉丝各种提问，表示上周刚刚和EXO全体成员见过面，而个人心愿则是：「想在很有名的饭店、人很多的饭店里一个人吃饭，看看是不是没有人能认出我。 」

吃零食时想和大家分享，结果做出了相当错误的动作示范XD伯贤这到底是跟哪位Youtuber学的啊：



此外，伯贤将於本月25日发行迷你二辑《Delight》回归。 去年7月发行的首张专辑《City Lights》突破50万张销量成为Gaon Chart的「2019年SOLO歌手专辑销量第一」，-ksd 张文/伯贤还为很多电视剧演唱了OST歌曲，和脸红的思春期合作的新歌《蝴蝶与猫咪》也要在明天公开了，期待这次回归啊！



（图源：SM，KAI、伯贤 IG，EXO V LIVE）

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