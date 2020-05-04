上傳《幸虧有你》挑戰認證照片的藝人們！持續增加中

自從新冠肺炎疫情在韓國出現首位確診者至今，已經過了100個日子。這段期間所設立的639處快篩檢驗站，進行了超過60萬次的篩檢。有1萬多人確診也有8000多人已痊癒，目前也漸漸在趨緩當中，為了對最前線醫護人員表達尊敬與感謝，名人與藝人們開始了這個《幸虧有你》連續挑戰。
這挑戰可透過IG或其他SNS方式寫下「尊敬」與「自豪」並上傳手語的動作照片或影片，並＃寫下「幸虧有你活動」「幸虧有你挑戰」「醫療團隊幸虧有你」等三個tag，然後指定接續你參與挑戰的三個朋友。從國家中央災難安全對策本部於4月16日開始，至今已有許多藝人們、明星球員、各地方社會團體、政治人及ㄧ般民眾等等參與，截至4月27日中午已經超過1萬人共襄盛舉。
不僅僅是醫療人員，感謝的對象還包含了在醫院工作的清潔勞動者、防疫相關的第一線公務員等，希望大家從每一個人的相同手勢，將感恩的心傳達給這些辛苦的防疫英雄們。已經共襄盛舉的藝人非常多，目前也還在持續增加當中喔！目前包含大家所熟悉的花式滑冰女王金妍兒、《夫妻的世界》渣男人夫朴海俊、ASTRO車銀優、李英愛、《一半的一半》丁海寅蔡秀彬、河智苑、趙寅成、池昌旭、崔岷植、朴海鎮、李昇基、歌手Eric Nam、《機智醫生生活》鄭敬淏、申惠善、宣美、SJ始源與希澈、《The King:永遠的君主》金高銀、EXO燦烈、童星金康勳、《寄生上流》李善均朴素丹、《梨泰院CLASS》李周映、《天空之城》吳娜拉等等。
照片：各明星IG
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