上传《幸亏有你》挑战认证照片的艺人们！持续增加中

自从新冠肺炎疫情在韩国出现首位确诊者至今，已经过了100个日子。这段期间所设立的639处快筛检验站，进行了超过60万次的筛检。有1万多人确诊也有8000多人已痊愈，目前也渐渐在趋缓当中，为了对最前线医护人员表达尊敬与感谢，名人与艺人们开始了这个《幸亏有你》连续挑战。
这挑战可透过IG或其他SNS方式写下「尊敬」与「自豪」并上传手语的动作照片或影片，并＃写下「幸亏有你活动」「幸亏有你挑战」「医疗团队幸亏有你」等三个tag，然后指定接续你参与挑战的三个朋友。从国家中央灾难安全对策本部於4月16日开始，至今已有许多艺人们、明星球员、各地方社会团体、政治人及ㄧ般民众等等参与，截至4月27日中午已经超过1万人共襄盛举。
不仅仅是医疗人员，感谢的对象还包含了在医院工作的清洁劳动者、防疫相关的第一线公务员等，希望大家从每一个人的相同手势，将感恩的心传达给这些辛苦的防疫英雄们。已经共襄盛举的艺人非常多，目前也还在持续增加当中喔！目前包含大家所熟悉的花式滑冰女王金妍儿、《夫妻的世界》渣男人夫朴海俊、ASTRO车银优、李英爱、《一半的一半》丁海寅蔡秀彬、河智苑、赵寅成、池昌旭、崔岷植、朴海镇、李升基、歌手Eric Nam、《机智医生生活》郑敬淏、申惠善、宣美、SJ始源与希澈、《The King:永远的君主》金高银、EXO灿烈、童星金康勋、《寄生上流》李善均朴素丹、《梨泰院CLASS》李周映、《天空之城》吴娜拉等等。
照片：各明星IG
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