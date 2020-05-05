人氣網漫《戀愛革命》假想男主角有他們！據說作家是照著他畫的男主～

韓國人氣網漫《戀愛革命》確定真人化，引來大批漫迷對男主角的討論。
有韓媒爆料男主角「孔主英」一角由朴志訓扮演，該人設可愛明朗，對女友王子琳一片丹心，默默守護在女朋友身邊。 不過朴志訓方面透露，他只是接到了出演提案，還在討論中。
除了朴志訓之外，有不少漫迷還提議以下幾位男演員，跪求編劇能夠看見。
李玹雨
長相頗具少年氣息的李玹雨很受《戀愛革命》漫迷的歡迎，尤其是他無辜的狗狗長相絕對是詮釋純情男的殺手鐧。
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朴寶劍
誰能抵擋得住陽光暖男朴寶劍的笑容呢？他衝著你一笑感覺整個心都要融化了。 出道以來朴寶劍就多飾演癡情男，拿捏「孔主英」的情感、心理變化肯定不難。
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安炯燮
因為《Produce 101》而打開知名度的安炯燮被漫迷們稱為「孔主英」本尊，雖然原作漫畫家232否認是照著安炯燮刻畫的「孔主英」，但兩人的校服幾乎就是一模一樣，深深給漫迷們灌輸了「安炯燮=孔主英」的概念。
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EXO伯賢
愛豆裡誰最擅長詮釋可愛人設？絕對是EXO的伯賢啊，看看《月之戀人—步步驚心：麗》就知道了，伯賢可愛起來真的無人能敵擋得住他的魅力。
「圖：《請回答1988》、《隱秘而偉大》、《認識的哥哥》、NATE PHOTOS、《戀愛革命》」
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