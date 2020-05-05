人气网漫《恋爱革命》假想男主角有他们！据说作家是照著他画的男主～

韩国人气网漫《恋爱革命》确定真人化，引来大批漫迷对男主角的讨论。
有韩媒爆料男主角「孔主英」一角由朴志训扮演，该人设可爱明朗，对女友王子琳一片丹心，默默守护在女朋友身边。 不过朴志训方面透露，他只是接到了出演提案，还在讨论中。
除了朴志训之外，有不少漫迷还提议以下几位男演员，跪求编剧能够看见。
李玹雨
长相颇具少年气息的李玹雨很受《恋爱革命》漫迷的欢迎，尤其是他无辜的狗狗长相绝对是诠释纯情男的杀手鐧。
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朴宝剑
谁能抵挡得住阳光暖男朴宝剑的笑容呢？他冲著你一笑感觉整个心都要融化了。 出道以来朴宝剑就多饰演痴情男，拿捏「孔主英」的情感、心理变化肯定不难。
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安炯燮
因为《Produce 101》而打开知名度的安炯燮被漫迷们称为「孔主英」本尊，虽然原作漫画家232否认是照著安炯燮刻画的「孔主英」，但两人的校服几乎就是一模一样，深深给漫迷们灌输了「安炯燮=孔主英」的概念。
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EXO伯贤
爱豆里谁最擅长诠释可爱人设？绝对是EXO的伯贤啊，看看《月之恋人—步步惊心：丽》就知道了，伯贤可爱起来真的无人能敌挡得住他的魅力。
「图：《请回答1988》、《隐秘而伟大》、《认识的哥哥》、NATE PHOTOS、《恋爱革命》」
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