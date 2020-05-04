IU的影響力！在SNS上分享OH MY GIRL新歌之後排名大幅度上升
明星 2020年5月4日 星期一09:27 Sani
真不愧是IU啊！也好開心見到OH MY GIRL發展得越來越好！
昨日下午IU在個人IG上PO出限時動態，內容是OH MY GIRL新專輯《NONSTOP》裡的一首歌《Dolphin》，在歌名旁邊寫了兩顆小心心，沒有其他留言：
隨後「OH MY GIRL」和這首歌就分別登上了Melon人氣檢索詞榜的第一和第二！
並且進入Melon「快速上升」榜單的第一！
歌曲在Melon排行榜里的位置也不斷上升，昨日下午5點上升了13個名次，來到第68：
下午6點又上升了22個名次，來到第46：
到了淩晨1點，已經來到排行榜第29！
另一個音源網站Genie里也發生了相似的狀況，IU更新IG之後《Dolphin》立即上升了34個排名：
最後穩定在第10位：
而音源網站Bugs這邊，則最高達到了第2位，第一的正是同張專輯主打歌《Nonstop》！
真的超厲害...... 不論IU還是OH MY GIRL！最後來欣賞OH MY GIRL的可愛舞台吧！
（圖源：IU IG，OH MY GIRL FB，Melon，Genie，Bugs）
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