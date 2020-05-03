《Road to Kingdom》第一集７組男團完整表演，主持人公佈新規則讓偶像們傻眼！

《Road to Kingdom》第一集７組男團完整表演，主持人公佈新規則讓偶像們傻眼！

綜藝   2020年5月3日   星期日11:00   MiJimin   3

大家看過首播了嗎？小編整理的７組的表演影片，真的每一組都讓人驚豔，看完一輪後，大家對哪組表演最有印象呢？（花郎跟恐怖的主題我最深刻～）

Mnet 繼《Queendom》後推出續作，男團版的《Road to Kingdom》，究竟哪組男團能夠奪下勝利，拿到前往《Kingdom》的挑戰位置呢？

*在此前也先公佈兩個新規則：
1.總共會有四次競演，過程中將會淘汰兩組，剩五組進行最終直播對抗。
2.四次競演總分最高的男團，和拿下最終競演當場最高分的男團，就可獲得《Kingdom》的參賽權。（若都是同一組男團，則只有一組可晉級）

對於新規則也讓偶像們感受到了比賽的殘酷，當場愣住，而首播當天的７組表演影片中，偶像們各自拿出渾身解數，想將自己團的魅力質展現到最大化，按照表演順序給大家欣賞一下囉。

▼TOO

▼THE BOYZ

▼Pentagon

▼ONF

▼Golden Child

▼VERIVERY

▼ONEUS

而他們也各自投票，選出心中最喜歡的表演組合，此排名並不計入總分。

*若不想被雷到排名結果，可回頭看節目，勿往下拉！

結果是～
1.THE BOYZ
2.Pentagon
3.VERIVERY
4.Golden Child
5.ONF
6.ONEUS
7.TOO

《Road to Kingdom》於每週四晚間八點播出。

（圖：Mnet K-POP）

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留言/評論
  • Ya-hsuan Lu
    沒見面的電話精神戰笑到我肚子爆痛，the boys，跟金童，好有綜藝感，一上舞台超帥氣，很多變，很想多了解。
    32分前
  • 陳洪玉
    這些團體都沒在追、但看了第一集後開始有興趣想了解這些孩子！
    50分前
  • Chiou Jia Sheng
    雖然當初完全是為了PENTAGON看的 可是被Theboyz舞台驚豔到 果然這系列的都是大型拉飯節目 希望七個團體都能大發~
    40分前
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