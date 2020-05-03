《Road to Kingdom》第一集７組男團完整表演，主持人公佈新規則讓偶像們傻眼！

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大家看過首播了嗎？小編整理的７組的表演影片，真的每一組都讓人驚豔，看完一輪後，大家對哪組表演最有印象呢？（花郎跟恐怖的主題我最深刻～）

Mnet 繼《Queendom》後推出續作，男團版的《Road to Kingdom》，究竟哪組男團能夠奪下勝利，拿到前往《Kingdom》的挑戰位置呢？

*在此前也先公佈兩個新規則：

1.總共會有四次競演，過程中將會淘汰兩組，剩五組進行最終直播對抗。

2.四次競演總分最高的男團，和拿下最終競演當場最高分的男團，就可獲得《Kingdom》的參賽權。（若都是同一組男團，則只有一組可晉級）

對於新規則也讓偶像們感受到了比賽的殘酷，當場愣住，而首播當天的７組表演影片中，偶像們各自拿出渾身解數，想將自己團的魅力質展現到最大化，按照表演順序給大家欣賞一下囉。



▼TOO



▼THE BOYZ



▼Pentagon



▼ONF



▼Golden Child



▼VERIVERY



▼ONEUS



而他們也各自投票，選出心中最喜歡的表演組合，此排名並不計入總分。

*若不想被雷到排名結果，可回頭看節目，勿往下拉！

結果是～

1.THE BOYZ

2.Pentagon

3.VERIVERY

4.Golden Child

5.ONF

6.ONEUS

7.TOO

《Road to Kingdom》於每週四晚間八點播出。

（圖：Mnet K-POP）

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