《Road to Kingdom》第一集７组男团完整表演，主持人公布新规则让偶像们傻眼！
综艺 2020年5月3日 星期日11:00 MiJimin
大家看过首播了吗？小编整理的７组的表演影片，真的每一组都让人惊艳，看完一轮后，大家对哪组表演最有印象呢？（花郎跟恐怖的主题我最深刻～）
Mnet 继《Queendom》后推出续作，男团版的《Road to Kingdom》，究竟哪组男团能够夺下胜利，拿到前往《Kingdom》的挑战位置呢？
*在此前也先公布两个新规则：
1.总共会有四次竞演，过程中将会淘汰两组，剩五组进行最终直播对抗。
2.四次竞演总分最高的男团，和拿下最终竞演当场最高分的男团，就可获得《Kingdom》的参赛权。（若都是同一组男团，则只有一组可晋级）
对於新规则也让偶像们感受到了比赛的残酷，当场愣住，而首播当天的７组表演影片中，偶像们各自拿出浑身解数，想将自己团的魅力质展现到最大化，按照表演顺序给大家欣赏一下罗。
▼TOO
▼THE BOYZ
▼Pentagon
▼ONF
▼Golden Child
▼VERIVERY
▼ONEUS
而他们也各自投票，选出心中最喜欢的表演组合，此排名并不计入总分。
*若不想被雷到排名结果，可回头看节目，勿往下拉！
结果是～
1.THE BOYZ
2.Pentagon
3.VERIVERY
4.Golden Child
5.ONF
6.ONEUS
7.TOO
《Road to Kingdom》於每周四晚间八点播出。
（图：Mnet K-POP）
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留言/评论
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The Boyz 泳勛 fighting 💪💪💪
1小时前
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這些團體都沒在追、但看了第一集後開始有興趣想了解這些孩子！
1小时前
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雖然當初完全是為了PENTAGON看的
可是被Theboyz舞台驚豔到
果然這系列的都是大型拉飯節目
希望七個團體都能大發~
1小时前
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沒見面的電話精神戰笑到我肚子爆痛，the boys，跟金童，好有綜藝感，一上舞台超帥氣，很多變，很想多了解。
1小时前