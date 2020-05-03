《Road to Kingdom》第一集７组男团完整表演，主持人公布新规则让偶像们傻眼！

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大家看过首播了吗？小编整理的７组的表演影片，真的每一组都让人惊艳，看完一轮后，大家对哪组表演最有印象呢？（花郎跟恐怖的主题我最深刻～）

Mnet 继《Queendom》后推出续作，男团版的《Road to Kingdom》，究竟哪组男团能够夺下胜利，拿到前往《Kingdom》的挑战位置呢？

*在此前也先公布两个新规则：

1.总共会有四次竞演，过程中将会淘汰两组，剩五组进行最终直播对抗。

2.四次竞演总分最高的男团，和拿下最终竞演当场最高分的男团，就可获得《Kingdom》的参赛权。（若都是同一组男团，则只有一组可晋级）

对於新规则也让偶像们感受到了比赛的残酷，当场愣住，而首播当天的７组表演影片中，偶像们各自拿出浑身解数，想将自己团的魅力质展现到最大化，按照表演顺序给大家欣赏一下罗。



▼TOO



▼THE BOYZ



▼Pentagon



▼ONF



▼Golden Child



▼VERIVERY



▼ONEUS



而他们也各自投票，选出心中最喜欢的表演组合，此排名并不计入总分。

*若不想被雷到排名结果，可回头看节目，勿往下拉！

结果是～

1.THE BOYZ

2.Pentagon

3.VERIVERY

4.Golden Child

5.ONF

6.ONEUS

7.TOO

《Road to Kingdom》於每周四晚间八点播出。

（图：Mnet K-POP）

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