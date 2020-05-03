愛情哲學劇！？《那個男人的記憶法》中那些值得思考的句子～ 為了李敏鎬去看《The King：永遠的君主》，沒想到卻被「他」迷住了，小時候更可愛 Kakao Friends周邊遇上了清新檸檬黄！整個春天都屬於你 ♥ 明星夫妻結婚11年4次被說婚外情！網友直接問「你是小三上位嗎」

因為《夫妻的世界》的熱播，網民們紛紛將視線投到了娛樂圈「小三」的身上，除了金敏喜、洪尚秀這對之外，薛景求和宋玧妸也被提及。

說起這對演員夫妻，薛景求和宋玧妸戀愛2年，結婚11年，但這13年裡卻一直被貼上了「出軌」、「不倫戀」的標籤，尤其是宋玧妸被指小三上位，插足了薛景求的家庭。

日前，宋玧妸在個人SNS上貼出了「看書挑戰」的照片，就有網民在下方稱留言：「我很好奇，你真的不是小三嗎? 」宋玧妸回應表示：「人生在世不可能一直都是善良、正直地活著，有些事情是道德上無法容忍的，但我可以說我絕對沒有做過這種（道德上）的壞事，同時我們也不能這樣活著。 您的問題就是那種絕對不可以發生的事情，希望大家在這段困難的時期裡能夠加油，好運常在。 可以請您刪除這條留言嗎? 或由我來刪除? 」



宋玧妸和薛景求於2009年結婚，而薛景求在此之前有過一段婚姻。 兩人宣佈婚訊時候，韓國網站曾出現了一篇自稱是薛景求前妻親姐姐的人所寫的文章，文裡指責薛景求對婚姻和家庭不負責，當初薛景求不顧妻子和孩子自己一人到外面居住，在4年的分居生活後最終與妻子離婚，並還對外宣稱自己為了避免離婚而做了所有的努力。 該網民還透露，在離婚時薛景求主動提出放棄孩子的監護權和撫養權，自己的妹妹正是看到薛景求如此冷酷無情才下決心和他離婚的。 而薛景求與宋玧妸早在拍攝《光復節特赦》時關係曖昧，根本就不像他們自己所說的那樣是在2007年才開始交往。



其實宋玧妸被罵小三已經不是第一次，夫妻二人之前曾3次澄清，薛景求更是在《Healing Camp》澄清，表示：「宋玧妸破壞了我之前那段婚姻的消息並非事實，她因我受到了不應該受到的傷害。 雖然宋玧妸裝作沒什麼，但好像每天都在艱難地挺著。 有時想，我的存在是否給某些人帶來了傷害。 我也曾很過分的對玧妸說‘我和你不能要孩子。 我已經傷害了與前妻的女兒，如果我們有了孩子，沒有充分的信心對他好’。 由於並未出面解釋，三人成虎，謠言也成了事實，但當時的狀況解釋多了也沒用。 其實宋玧妸想要解釋，是我阻止了她，我求她為了我年少的女兒選擇沉默。 對不起宋玧妸，她因為嫁錯了人，原本理應過著平凡生活卻受到了傷害。 確實是我不好，婚姻破裂是我的原因，不是因為宋玧妸，她和我在一起真的還蠻可惜。 」



「圖：《Healing Camp》、宋玧妸IG」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞