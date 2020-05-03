明星夫妻结婚11年4次被说婚外情！网友直接问「你是小三上位吗」

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因为《夫妻的世界》的热播，网民们纷纷将视线投到了娱乐圈「小三」的身上，除了金敏喜、洪尚秀这对之外，薛景求和宋玧妸也被提及。

说起这对演员夫妻，薛景求和宋玧妸恋爱2年，结婚11年，但这13年里却一直被贴上了「出轨」、「不伦恋」的标签，尤其是宋玧妸被指小三上位，插足了薛景求的家庭。

日前，宋玧妸在个人SNS上贴出了「看书挑战」的照片，就有网民在下方称留言：「我很好奇，你真的不是小三吗? 」宋玧妸回应表示：「人生在世不可能一直都是善良、正直地活著，有些事情是道德上无法容忍的，但我可以说我绝对没有做过这种（道德上）的坏事，同时我们也不能这样活著。 您的问题就是那种绝对不可以发生的事情，希望大家在这段困难的时期里能够加油，好运常在。 可以请您删除这条留言吗? 或由我来删除? 」



宋玧妸和薛景求於2009年结婚，而薛景求在此之前有过一段婚姻。 两人宣布婚讯时候，韩国网站曾出现了一篇自称是薛景求前妻亲姐姐的人所写的文章，文里指责薛景求对婚姻和家庭不负责，当初薛景求不顾妻子和孩子自己一人到外面居住，在4年的分居生活后最终与妻子离婚，并还对外宣称自己为了避免离婚而做了所有的努力。 该网民还透露，在离婚时薛景求主动提出放弃孩子的监护权和抚养权，自己的妹妹正是看到薛景求如此冷酷无情才下决心和他离婚的。 而薛景求与宋玧妸早在拍摄《光复节特赦》时关系暧昧，根本就不像他们自己所说的那样是在2007年才开始交往。



其实宋玧妸被骂小三已经不是第一次，夫妻二人之前曾3次澄清，薛景求更是在《Healing Camp》澄清，表示：「宋玧妸破坏了我之前那段婚姻的消息并非事实，她因我受到了不应该受到的伤害。 虽然宋玧妸装作没什么，但好像每天都在艰难地挺著。 有时想，我的存在是否给某些人带来了伤害。 我也曾很过分的对玧妸说‘我和你不能要孩子。 我已经伤害了与前妻的女儿，如果我们有了孩子，没有充分的信心对他好’。 由於并未出面解释，三人成虎，谣言也成了事实，但当时的状况解释多了也没用。 其实宋玧妸想要解释，是我阻止了她，我求她为了我年少的女儿选择沉默。 对不起宋玧妸，她因为嫁错了人，原本理应过著平凡生活却受到了伤害。 确实是我不好，婚姻破裂是我的原因，不是因为宋玧妸，她和我在一起真的还蛮可惜。 」



「图：《Healing Camp》、宋玧妸IG」

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