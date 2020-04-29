《機智醫生生活》中「碩亨媽媽」文熙景的反轉魅力！超會唱Rap...還曾與宋旻浩合作過！
明星 2020年4月29日 星期三16:11 Yuan
在《機智醫生生活》中，文熙景飾演楊碩亨（金大明 飾）的媽媽，雖然老公有小三...但她也不願意離婚。
第7集中，她到VIP病房潑了小三的水、拿抹布丟老公，並說道：「你腦子正常嗎？你以為這裡是什麼地方？有什麼臉到兒子的醫院來？沒有羞恥心嗎？不知道丟臉嗎？我絕對不會跟你離婚，在今天以前我是打算跟你離婚的，但你們做的事真的太可惡了，所以我到死都不會跟你離婚。」文熙景快速地講完一大段台詞，這段也讓不少人印象深刻印象吧？
出演過許多電視劇的文熙景，曾在2016年時出演過《嘻哈民族》（由8名製作人位8位奶奶級的藝人打造歌曲並相互競賽的節目）。節目中，她與WINNER宋旻浩合作了《媽媽呀》，因為她的女兒覺得她Rap唱得不好，直接在歌詞中Diss了女兒，加上她的實力，兩人的舞台也引發了話題。
而她日前在採訪中也曾表示：「旻浩到現在還是會跟我聯絡，我甚至想過如果有這樣的兒子就好了。因爲有旻浩，所以當時在舞台上沒有顫抖，給我與支持，真的非常帥氣。」不知道大家有沒有看過這個舞台呢？
（圖：tvN、JTBC）
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