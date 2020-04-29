《机智医生生活》中「硕亨妈妈」文熙景的反转魅力！超会唱Rap...还曾与宋旻浩合作过！
明星 2020年4月29日 星期三16:11 Yuan
在《机智医生生活》中，文熙景饰演杨硕亨（金大明 饰）的妈妈，虽然老公有小三...但她也不愿意离婚。
第7集中，她到VIP病房泼了小三的水、拿抹布丢老公，并说道：「你脑子正常吗？你以为这里是什么地方？有什么脸到儿子的医院来？没有羞耻心吗？不知道丢脸吗？我绝对不会跟你离婚，在今天以前我是打算跟你离婚的，但你们做的事真的太可恶了，所以我到死都不会跟你离婚。」文熙景快速地讲完一大段台词，这段也让不少人印象深刻印象吧？
出演过许多电视剧的文熙景，曾在2016年时出演过《嘻哈民族》（由8名制作人位8位奶奶级的艺人打造歌曲并相互竞赛的节目）。节目中，她与WINNER宋旻浩合作了《妈妈呀》，因为她的女儿觉得她Rap唱得不好，直接在歌词中Diss了女儿，加上她的实力，两人的舞台也引发了话题。
而她日前在采访中也曾表示：「旻浩到现在还是会跟我联络，我甚至想过如果有这样的儿子就好了。因爲有旻浩，所以当时在舞台上没有颤抖，给我与支持，真的非常帅气。」不知道大家有没有看过这个舞台呢？
（图：tvN、JTBC）
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