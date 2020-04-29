《一日三餐：漁村篇5》新預告！聽到「兒子」孫浩俊的年齡之後，柳海真和車勝元都超驚訝 XD
綜藝 2020年4月29日 星期三14:45 Yuan
由車勝元、柳海真、孫浩俊出演《一日三餐：漁村篇5》在近日也陸續公開了預告。
在這個有豐富資源的地方，他們遇到了困難，雞蛋庫存沒有、魚籠庫存沒有，加上強烈的飢餓感，為了糧食柳海真在夜晚還在大海上奮鬥，幸好最後還是有收穫啦！
車勝元在節目中又展現了廚藝...即使沒有吃的但也不能讓你肚子餓，看到各國料理：「秘魯式的炸海鮮」、「古巴式麵片湯」、「斯洛伐克蔥餅」、「布宜諾斯艾利斯南部式大醬湯」等等。孫浩俊：「來了這裡之後，沒有什麼不能吃的呢！」菜單整個國際化了！
柳海真又製作了東西，IKEAYO要在韓國開業了嗎（笑）？而他也考到了船舶駕駛證：「因為正好有時間就去考了。」還幫船取了名字「哥船（형배）號」，首航也在這裡行駛啦！
「兒子」孫浩俊蔥還是搞不清楚，柳海真：「浩俊，你幾歲了？」孫浩俊：「我37歲了。」柳海真一聽到也很驚訝，車勝元也馬上改口：「浩俊씨（先生）。」
看完這個長版預告，熟悉的感覺又回來了，也期待5月1日首播！
（圖：tvN）
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