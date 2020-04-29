《一日三餐：渔村篇5》新预告！听到「儿子」孙浩俊的年龄之后，柳海真和车胜元都超惊讶 XD
综艺 2020年4月29日 星期三14:45 Yuan
由车胜元、柳海真、孙浩俊出演《一日三餐：渔村篇5》在近日也陆续公开了预告。
在这个有丰富资源的地方，他们遇到了困难，鸡蛋库存没有、鱼笼库存没有，加上强烈的饥饿感，为了粮食柳海真在夜晚还在大海上奋斗，幸好最后还是有收获啦！
车胜元在节目中又展现了厨艺...即使没有吃的但也不能让你肚子饿，看到各国料理：「秘鲁式的炸海鲜」、「古巴式面片汤」、「斯洛伐克葱饼」、「布宜诺斯艾利斯南部式大酱汤」等等。孙浩俊：「来了这里之后，没有什么不能吃的呢！」菜单整个国际化了！
柳海真又制作了东西，IKEAYO要在韩国开业了吗（笑）？而他也考到了船舶驾驶证：「因为正好有时间就去考了。」还帮船取了名字「哥船（형배）号」，首航也在这里行驶啦！
「儿子」孙浩俊葱还是搞不清楚，柳海真：「浩俊，你几岁了？」孙浩俊：「我37岁了。」柳海真一听到也很惊讶，车胜元也马上改口：「浩俊씨（先生）。」
看完这个长版预告，熟悉的感觉又回来了，也期待5月1日首播！
（图：tvN）
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