GD曬豪宅引爆粉絲留言！鷹眼網民發現這張照片不簡單
明星 2020年4月28日 星期二10:23 Rui
G-Dragon搬入價值90億（韓幣）的豪宅，沒想到新家中的一幅畫吸引住了所有人的目光。
GD通過個人IG公開了新家的一部份，客廳裡放著的一張圖畫吸引了網民的目光，相框裡放著5人組BIGBANG人偶圖畫，包括了已經退隊的勝利。 這是GD將2016年PO在IG裡的照片用圖畫的形式表現了出來。
也正是這張照片引發了粉絲們的爭議，大部份粉絲留言表示：「BIGBANG IS 5」、「The king has spoken ... bigbang is 5」、「BIGBANG OT5」等，也有不少粉絲點讚表示支持。
去年，勝利因深陷「Burning Sun夜店事件」等一系列醜聞宣布退隊，並於東家YG娛樂解約，而BIGBANG也宣佈以4人形式重組，這次作為BIGBANG隊長的GD曬出了5人合體照新新家，自然引起粉絲們的關注。 大家又聯想到了去年10月，即將退伍的GD在個人IG上公開了上半身裸照，還貼出了古巴裔美國藝術家Felix Gonzalez-T orres為安慰戀人所寫的情書裡的一個段落，「不要害怕時鐘，那是我們的時間，時間對我們來說是如此慷慨。 我們以勝利的甜美烙印時間。 我們在特定時間和特定地點相遇征服了命運。 我們是時間的產物，因此我們應該歸功於時機。 我們已經同步，現在和永遠。 我愛你」，因提到「勝利」字眼引發眾人聯想，稱他是在故意提及隊友。
而這次GD再次貼出5人照，又一次成功刺激了粉絲們的好奇心。
「圖：GD IG」
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