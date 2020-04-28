GD晒豪宅引爆粉丝留言！鹰眼网民发现这张照片不简单

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G-Dragon搬入价值90亿（韩币）的豪宅，没想到新家中的一幅画吸引住了所有人的目光。

GD通过个人IG公开了新家的一部份，客厅里放著的一张图画吸引了网民的目光，相框里放著5人组BIGBANG人偶图画，包括了已经退队的胜利。 这是GD将2016年PO在IG里的照片用图画的形式表现了出来。



也正是这张照片引发了粉丝们的争议，大部份粉丝留言表示：「BIGBANG IS 5」、「The king has spoken ... bigbang is 5」、「BIGBANG OT5」等，也有不少粉丝点赞表示支持。

去年，胜利因深陷「Burning Sun夜店事件」等一系列丑闻宣布退队，并於东家YG娱乐解约，而BIGBANG也宣布以4人形式重组，这次作为BIGBANG队长的GD晒出了5人合体照新新家，自然引起粉丝们的关注。 大家又联想到了去年10月，即将退伍的GD在个人IG上公开了上半身裸照，还贴出了古巴裔美国艺术家Felix Gonzalez-T orres为安慰恋人所写的情书里的一个段落，「不要害怕时钟，那是我们的时间，时间对我们来说是如此慷慨。 我们以胜利的甜美烙印时间。 我们在特定时间和特定地点相遇征服了命运。 我们是时间的产物，因此我们应该归功於时机。 我们已经同步，现在和永远。 我爱你」，因提到「胜利」字眼引发众人联想，称他是在故意提及队友。



而这次GD再次贴出5人照，又一次成功刺激了粉丝们的好奇心。

「图：GD IG」

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