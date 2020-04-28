張東潤&鄭秀晶主演 OCN 軍事X驚悚X動作新劇《Search》概念預告公開！
韓劇 2020年4月28日 星期二09:36 MiJimin
這個組合！？還有特別的題材與人設，很讓人好奇啊！！！小編就想看 Krystal 耍帥～。
OCN 即將在下半年推出的軍事X驚悚X動作新劇《Search》公開了第一支主演預告，短短的15秒展現出相當有魄力的氣勢。
《Search》講述非武裝地帶出現神秘失蹤和殺人事件，為揭開這個地方的秘密，組成了最精銳的搜查隊，展開了一系列驚險追擊戰的故事。
▼預告：
▼鄭秀晶（Krystal）飾演身世迷離的菁英女軍官「孫藝琳」，有著超強的體力、聰明頭腦和滿滿的勝負欲，擁有完美履歷的她，被派往調查非武裝地帶所發生的不明事件。
▼張東潤（張東尹）飾演即將退伍的兵長「具東鎮」，在等待退伍日期的過程中，軍隊發生了嚴重的軍犬逃脫事件，因此被捲入了這次的事件中。
▼主演陣容還有實力派的文晶熙（解說員）、尹博（軍官）、李賢旭（副組長）。
《Search》預計在下半年播出。
（圖：官方）
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