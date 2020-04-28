张东润&郑秀晶主演 OCN 军事X惊悚X动作新剧《Search》概念预告公开！
韩剧 2020年4月28日 星期二09:36 MiJimin
这个组合！？还有特别的题材与人设，很让人好奇啊！！！小编就想看 Krystal 耍帅～。
OCN 即将在下半年推出的军事X惊悚X动作新剧《Search》公开了第一支主演预告，短短的15秒展现出相当有魄力的气势。
《Search》讲述非武装地带出现神秘失踪和杀人事件，为揭开这个地方的秘密，组成了最精锐的搜查队，展开了一系列惊险追击战的故事。
▼预告：
▼郑秀晶（Krystal）饰演身世迷离的菁英女军官「孙艺琳」，有著超强的体力、聪明头脑和满满的胜负欲，拥有完美履历的她，被派往调查非武装地带所发生的不明事件。
▼张东润（张东尹）饰演即将退伍的兵长「具东镇」，在等待退伍日期的过程中，军队发生了严重的军犬逃脱事件，因此被卷入了这次的事件中。
▼主演阵容还有实力派的文晶熙（解说员）、尹博（军官）、李贤旭（副组长）。
《Search》预计在下半年播出。
（图：官方）
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