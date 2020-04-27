市價90億！GD搬家到龍山區高級公寓NINE ONE HANNAM
明星 2020年4月27日 星期一10:43 Sani
據韓國不動產業界透露，之前住在首爾聖水洞Galleria Forêt的GD，已經在近日搬去了位於龍山區的高級公寓NINE ONE HANNAM。
該公寓包含75坪戶型房屋170戶，89坪戶型93戶，101坪複式房屋43戶，90坪Penthouse（空中別墅）32戶、90坪Super Penthouse共10戶。
NINE ONE HANNAM的配套設施相當豪華，包括健身房、高爾夫球練習場、游泳池、籃球場、酒吧、兒童咖啡廳、Guest Room等等，其中Penthouse還配有個人游泳池。
據悉，GD選擇的新家戶型就是Penthouse，市價在90億韓元上下。
據附近的不動產業者透露，除了GD外，裴勇俊夫婦、張允瀞夫婦以及不少大企業高層都入住在這一公寓。
同時，GD也於本月25日在個人IG上曬出喬遷新居后的照片，背景裡可以看到NINE ONE HANNAM的標誌景觀——南山塔，室內也相當有GD個人風格：
（圖源：GD IG，NINE ONE HANNAM官網）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論