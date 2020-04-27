市价90亿！GD搬家到龙山区高级公寓NINE ONE HANNAM

市价90亿！GD搬家到龙山区高级公寓NINE ONE HANNAM

明星   2020年4月27日   星期一10:43   Sani  

据韩国不动产业界透露，之前住在首尔圣水洞Galleria Forêt的GD，已经在近日搬去了位於龙山区的高级公寓NINE ONE HANNAM。

该公寓包含75坪户型房屋170户，89坪户型93户，101坪复式房屋43户，90坪Penthouse（空中别墅）32户、90坪Super Penthouse共10户。

NINE ONE HANNAM的配套设施相当豪华，包括健身房、高尔夫球练习场、游泳池、篮球场、酒吧、儿童咖啡厅、Guest Room等等，其中Penthouse还配有个人游泳池。

据悉，GD选择的新家户型就是Penthouse，市价在90亿韩元上下。

据附近的不动产业者透露，除了GD外，裴勇俊夫妇、张允瀞夫妇以及不少大企业高层都入住在这一公寓。

同时，GD也於本月25日在个人IG上晒出乔迁新居后的照片，背景里可以看到NINE ONE HANNAM的标志景观——南山塔，室内也相当有GD个人风格：



（图源：GD IG，NINE ONE HANNAM官网）

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