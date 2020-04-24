《一日三餐》睽違5年後漁村再聚首：今晚特別花絮搶先看！
綜藝 2020年4月24日 星期五17:25 Erin
即將於5月1日首播的tvN實境節目《一日三餐：漁村篇5》，已經有5年時間沒有聚在一起錄製的車勝元、柳海真以及孫浩俊又將再度合體，除了公開最新海報，也已公開許多短版預告令觀眾們相當期待。
曾在2015年的《一日三餐：漁村篇1與2》以及2016年的《一日三餐：高敞篇》合作的車勝元、柳海真以及孫浩俊又再度齊聚，三人已經有5年沒有在島上一起生活，已經相當熟悉彼此的他們，相信這一次又將帶給觀眾們更愉快更舒適又更好笑的化學效應。
距離首播還有不到一周時間，今日公開了主視覺海報，三個人圍在一起吃飯的樣子，而且笑得相當開心，讓大家備感熟悉，這就是《一日三餐》！他們坐著矮的澡堂板凳，可感覺在漁村前所未有的愉悅，三人的背後也是湛藍的天空以及綠色山林，充滿著春天的活力，令觀眾們期待不已。
非常有默契的三個人再度合體回歸，無論什麼料理都難不倒他，車勝元主廚又將帶來什麼樣的美食及手藝，竟然還嫌無聊然後做起了醃蘿蔔？他也說絕對不會讓大家餓著！孫浩俊依舊是一個得力助手，幾乎不等車勝元開口他早已拿好調味料等著了。
柳海真則變身英勇船長，駕駛船隻出海去釣魚，但是出海地點卻遭車勝元質疑，「原來這些魚這麼難上鉤啊……」三人繼續與魚群們搏鬥著，車勝元又開始繼續抱怨碎念……4月24日晚間9點10分將於tvN播出《一日三餐漁村篇特別篇》，讓大家先一探究竟！
照片：《一日三餐：漁村篇5》預告截圖、海報
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