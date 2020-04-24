《一日三餐》睽违5年后渔村再聚首：今晚特别花絮抢先看！
综艺 2020年4月24日 星期五17:25 Erin
即将於5月1日首播的tvN实境节目《一日三餐：渔村篇5》，已经有5年时间没有聚在一起录制的车胜元、柳海真以及孙浩俊又将再度合体，除了公开最新海报，也已公开许多短版预告令观众们相当期待。
曾在2015年的《一日三餐：渔村篇1与2》以及2016年的《一日三餐：高敞篇》合作的车胜元、柳海真以及孙浩俊又再度齐聚，三人已经有5年没有在岛上一起生活，已经相当熟悉彼此的他们，相信这一次又将带给观众们更愉快更舒适又更好笑的化学效应。
距离首播还有不到一周时间，今日公开了主视觉海报，三个人围在一起吃饭的样子，而且笑得相当开心，让大家备感熟悉，这就是《一日三餐》！他们坐著矮的澡堂板凳，可感觉在渔村前所未有的愉悦，三人的背后也是湛蓝的天空以及绿色山林，充满著春天的活力，令观众们期待不已。
非常有默契的三个人再度合体回归，无论什么料理都难不倒他，车胜元主厨又将带来什么样的美食及手艺，竟然还嫌无聊然后做起了腌萝卜？他也说绝对不会让大家饿著！孙浩俊依旧是一个得力助手，几乎不等车胜元开口他早已拿好调味料等著了。
柳海真则变身英勇船长，驾驶船只出海去钓鱼，但是出海地点却遭车胜元质疑，「原来这些鱼这么难上钩啊……」三人继续与鱼群们搏斗著，车胜元又开始继续抱怨碎念……4月24日晚间9点10分将於tvN播出《一日三餐渔村篇特别篇》，让大家先一探究竟！
照片：《一日三餐：渔村篇5》预告截图、海报
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